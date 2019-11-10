В одесской Кирхе пройдет необычный концерт

Собрали для вас идеи, как можно провести ближайшие выходные дни с ребенком.

Удивить одесситов трудно, но музыкантам и артистам, которые приедут в наш город в последний месяц осени, это, вероятно, удастся. Нам предлагают не только совершить экскурс в прошлое, но и оценить необычную интерпретацию и исполнение известных музыкальных произведений.

ПОДРОБНЕЕ