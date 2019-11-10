В одесской Кирхе пройдет необычный концерт

17 ноября в Кирхе состоится концерт под названием «Небо. Море. Облака». Это попытка объединить баян, орган и скрипку в одну невероятную музыкальную феерию.
Виртуозные музыканты предлагают оценить неожиданное и в то же время гармоничное звучание музыкального союза органа, баяна и скрипки в сопровождении визуальной 3D-проекции. На концерте исполнят произведения известного одесского композитора и баяниста Ивана Ергиева.
Начало в 18.00.
Адрес: улица Новосельского, 68.
Стоимость билетов — от 120 грн.
Фото: Культурометр