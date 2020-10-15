В одесской больнице №11 появится новое отделение (фото)

В одесской городской больнице №11, что на Академика Воробьева, 5, появится новое приемно-диагностическое отделение.

Отделение разместится в отдельно стоящем двухэтажном здании. Сейчас здесь идет капитальный ремонт, сообщает пресс-служба Одесского горсовета.

В отделении будут палаты интенсивной терапии, несколько операционных, кабинеты компьютерной томографии, рентген- и УЗ-диагностики. Здесь также оборудуют блок предварительной санитарно-гигиенической обработки. Удобное расположение входа в отделение, напротив входа в здание больницы, позволит эффективно транспортировать пациентов в медучреждение.

Проект капремонта здания предусматривает усиление несущих конструкций, лестничных маршей и пролетов, замену кровли, перекрытий между этажами, оконных и дверных блоков, а также перепланировку помещений здания в соответствии с медицинскими задачами, модернизацию всех инженерных систем (в том числе установку автономных), обустройство входных групп с навесами. Также в здании смонтируют медицинский лифт грузоподъемностью 1000 кг.

Сейчас проведен демонтаж старых и установлены новые перекрытия между этажами, перепланированы помещения. Теперь в здании монтируют кровлю и меняют окна. Также начаты отделочные работы, монтаж внутренних инженерных сетей (водо-, электро-, теплоснабжения), утепление фасада. В ходе работ расчистили от мусора и грунта дополнительные помещения в двухуровневом подвале общей площадью порядка 600 кв. м. Их планируется использовать в качестве технических помещений и хранилища.

В больнице №11 также планируют сделать капитальный ремонт, открыть новое кардиологическое отделение на 40 коек и шесть коек интенсивной терапии кардиологического профиля.

В 2019 году в больнице №11 открыли городское отделение переливания крови, а в 2018 году – новое гинекологическое отделение, а также смонтировали автономную котельную.

Фото: пресс-служба Одесского горсовета