Новости Одессы и Одесской области

В одесской больнице №11 появится новое отделение (фото)

В одесской больнице №11 появится новое отделение (фото)

В одесской городской больнице №11, что на Академика Воробьева, 5, появится новое приемно-диагностическое отделение.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Отделение разместится в отдельно стоящем двухэтажном здании. Сейчас здесь идет капитальный ремонт, сообщает пресс-служба Одесского горсовета.

В отделении будут палаты интенсивной терапии, несколько операционных, кабинеты компьютерной томографии, рентген- и УЗ-диагностики. Здесь также оборудуют блок предварительной санитарно-гигиенической обработки. Удобное расположение входа в отделение, напротив входа в здание больницы, позволит эффективно транспортировать пациентов в медучреждение.

Проект капремонта здания предусматривает усиление несущих конструкций, лестничных маршей и пролетов, замену кровли, перекрытий между этажами, оконных и дверных блоков, а также перепланировку помещений здания в соответствии с медицинскими задачами, модернизацию всех инженерных систем (в том числе установку автономных), обустройство входных групп с навесами. Также в здании смонтируют медицинский лифт грузоподъемностью 1000 кг.

Сейчас проведен демонтаж старых и установлены новые перекрытия между этажами, перепланированы помещения. Теперь в здании монтируют кровлю и меняют окна. Также начаты отделочные работы, монтаж внутренних инженерных сетей (водо-, электро-, теплоснабжения), утепление фасада. В ходе работ расчистили от мусора и грунта дополнительные помещения в двухуровневом подвале общей площадью порядка 600 кв. м. Их планируется использовать в качестве технических помещений и хранилища.

В больнице №11 также планируют сделать капитальный ремонт, открыть новое кардиологическое отделение на 40 коек и шесть коек интенсивной терапии кардиологического профиля.

В 2019 году в больнице №11 открыли городское отделение переливания крови, а в 2018 году – новое гинекологическое отделение, а также смонтировали автономную котельную.

Фото: пресс-служба Одесского горсовета

Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить