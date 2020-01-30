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Новости Одессы и Одесской области

В одесской больнице №10 появится кардиологическое отделение

В одесской больнице №10 появится кардиологическое отделение

Одесскую городскую клиническую больницу №10 хотят сделать многопрофильной больницей второго уровня. Поэтому было принято решение о создании в ГКБ №10 кардиологического отделения.

Как сообщает пресс-служба Одесского горсовета, сейчас ремонтируют корпус, в котором разместится кардиологическое отделение.

Там установили энергосберегающие окна, ведут внутренние работы и обустраивают вентилируемый фасад. Это обеспечит тепло в здании и позволит снизить платежи за отопление зимой.

С начала года в этой больнице открыли 10 коек кардиологического профиля на базе терапевтического отделения с нефрологическими койками. Это позволило обеспечить оказание плановой стационарной помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями с коморбидными состояниями, в частности кардиоренальной патологией.

Горбольница №10  находится в Малиновском районе Одессы.

Фото: Одесский горсовет

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