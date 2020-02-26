В одесских школах будут проверять место проживания детей при поступлении в первый класс

Глава департамента образования Одесского горсовета Елена Буйневич сообщила,что в этом году справки о фактическом месте проживания ребенка, который поступает в первый класс, будут проверять совместно с правоохранителями.

«Уважаемые представители ОСМД, агентств недвижимости. В этом году совместно с администрацией инициируем проверки таких справок правоохранителями. Нашли кормушку…», – написала чиновница на своей странице в Facebook.

Она посетовала, что некоторые родители с помощью агентств недвижимости и ОСМД получают поддельные справки о фактическом месте проживания семьи. Это делается, чтобы ребенка зачислили в подходящую на вкус родителей школу, а не по территориальному принципу — когда в первый класс принимают сначала детей из окрестных домов, а на оставшиеся места — других желающих.

В комментариях Елене Буйневич предложили сначала зачислять в школы тех детей, у кого есть прописка, или если они проживают в арендуемом жилье больше трех лет. Но директор департамента заявила, что это незаконно.

Напомним, в 2017 году в Украине ввели принцип территориальной доступности образования. Теперь дети имеют право получать образование в том учебном заведении, которое ближе всего к его месту проживания. Поэтому отдать ребенка в школу в другом районе города стало сложнее, а родители прибегают к таким методам, как фиктивные справки о месте проживания.

Фото: Укринформ

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