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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе живописцы спасают полуразрушенный памятник архитектуры картинами

В Одессе живописцы спасают полуразрушенный памятник архитектуры картинами

Художники движения Urban sketchers Odessa устроили флешмоб у полуразрушенных корпусов бывшего завода Краян.

Об этом мастера написали на страничке группы Urban sketchers Odessa в Facebook.

Они, вооружившись кисточками и красками, вышли на плэнер к пришедшей в запустение промышленной постройке.

Завод, в стенах которого родилось немало изобретений, является памятником монументального искусства XIX века. Однако архитектурный шедевр постепенно превратился в руины: уцелевших окон почти не осталось, а крыша зияет дырами.

Тем не менее, заброшенное здание до сих пор выглядит величественно. Так, его вычурные арки, фасады, лепнина, витражи, изящная кладка из кирпичей часто вдохновляют художников. Вот и сейчас одесские мастера решили запечатлеть это место для того, чтобы показать, что оно заслуживает того, чтобы его сохранили.

“Нет ни одного человека, кто не удивился бы: где это? Это в Одессе?”, – считают они.

Художники убеждены в том, что здание было бы неплохо превратить в городской арт-объект.

 Фото: Facebook Urban sketchers Odessa

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