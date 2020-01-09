В Одессе жильцам 22-этажного здания отключили лифты

В высотке на улице Макаренко, 2а установили лифты в 2013 году.
Однако на их эксплуатацию нет разрешения. Кроме того, у ОСМД, обслуживающего дом, отсутствуют техпаспорта и договора с компанией, которая отвечает за подъемники.
Управление Гоструда в Одесской области посчитало, что ездить в таких лифтах может быть опасно.
Об этом сообщает pushkinska.net.
Сотрудники ведомства подали в суд на ОСМД, а служители Фемиды удовлетворили иск. Таким образом жильцы 22-этажного дома остались без рабочих лифтов.
При этом у ответчика есть возможность обжуловать судебное решение, подав на апелляцию.
Фото: garna.net
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