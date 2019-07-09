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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе завершился главный судебный процесс последних лет (ДОПОЛНЕНО)

В Одессе завершился главный судебный процесс последних лет (ДОПОЛНЕНО)

Сегодня, 9 июля, в Одессе Малиновский райсуд вынес приговор по «делу Краяна», которым оправдал мэра Одессы Геннадия Труханова и его подчинённых.

Напомним, речь идёт о покупке здания бывшего завода «Краян» для размещения в нем Центра интегрированных услуг.

Так, обвинение прокуроров САП было признано судом недоказанным, а действия мэра и его подчинённых – законными.

Правосудию не помешала даже акция активистов во главе с Михаилом Саакашвили, во время которой пожилой одесситке сломали руку. Женщина была госпитализирована в больницу.

«Я благодарен одесситам за благоразумие. За доверие, мудрость и поддержку, благодаря которым между бесконечными заседаниями мы строили парки и возводили школы, ремонтировали дороги и коммуникации. Все это – наша общая заслуга», заявил Геннадий Труханов.

Геннадий Труханов

«Сегодняшний оправдательный приговор – это не победа мэра, городской власти или депутатов, это – победа одесситов! Работа, которую ведёт городская власть во главе с мэром Геннадием Трухановым – эффективна, продуктивна и востребована», – сказал кандидат в народные депутаты Украины по Киевскому району Дмитрий Танцюра.

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