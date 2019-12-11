Новости Одессы и Одесской области

В Одессе заработают тревожные кнопки для людей, оказавшихся в сложной ситуации

В Одессе заработают тревожные кнопки для людей, оказавшихся в сложной ситуации

В городе появятся стационарные станции, которыми можно будет воспользоваться в экстренной ситуации. Это будут так называемые антивандальные стелы для вызова полиции.

Об этом рассказал директор департамента муниципальной безопасности Виктор Кузнецов, сообщает pushkinska.net.

Так, мобильные станции оснастят тревожными кнопками. Нажав кнопку, потерпевший напрямую свяжется с оператором по номеру 102.

Благодаря камерам, которыми оборудуют стелы, сотрудник экстренной службы узнает, где находится потерпевший, и сможет оперативно оказать ему помощь.

Аппараты хотят расставить в местах, где обычно много народу. Прежде всего, в планах — установить их на Приморском бульваре, у Оперного театра, на улице Дерибасовской, на Трассе здоровья и на Думской площади.

На установку нужно примерно полтора месяца и около 1,6 миллиона гривен. Если выделят деньги, стелы могут появиться в центре города уже в следующем году.

Фото: pushkinska.net

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить