В Одессе заработают тревожные кнопки для людей, оказавшихся в сложной ситуации

В городе появятся стационарные станции, которыми можно будет воспользоваться в экстренной ситуации. Это будут так называемые антивандальные стелы для вызова полиции.

Об этом рассказал директор департамента муниципальной безопасности Виктор Кузнецов, сообщает pushkinska.net.

Так, мобильные станции оснастят тревожными кнопками. Нажав кнопку, потерпевший напрямую свяжется с оператором по номеру 102.

Благодаря камерам, которыми оборудуют стелы, сотрудник экстренной службы узнает, где находится потерпевший, и сможет оперативно оказать ему помощь.

Аппараты хотят расставить в местах, где обычно много народу. Прежде всего, в планах — установить их на Приморском бульваре, у Оперного театра, на улице Дерибасовской, на Трассе здоровья и на Думской площади.

На установку нужно примерно полтора месяца и около 1,6 миллиона гривен. Если выделят деньги, стелы могут появиться в центре города уже в следующем году.

Фото: pushkinska.net

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!