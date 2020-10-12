В Одессе закрывается универсам на Балковской – «сеть и сюда добралась»

Уходит еще один фрагмент недавней истории Одессы: универсам «Фрунзенский», что по улице Балковской, 28 (ранее – Фрунзе) закрывается.

Об этом сообщила известный одесский краевед и литератор Елена Каракина.

«Закрывается универсам «Фрунзенский». Говорят, хозяин продает», – написала она в Facebook.

Каракина также отмечает, что этот универсам просуществовал около полувека.

«В постсоветское время меня в этом универсаме ни разу не обхамили, не обвесили, не всучили некачественный продукт. Универсам не дешевый, в общем, хотя, по разным видам товаров бывал и подешевле иных сетевых. И, что для меня почему-то играет не последнюю роль, был не сетевым. «Самость» финишировала. Сеть и сюда добралась. Увы», – огорчена Елена.

Не исключено, что на этом месте скоро появится новый магазин с новым названием и новой концепцией.

Отметим, что «Фрунзенский» был достаточно популярен еще в советское время, так как по улице Фрунзе проходил большой поток транзитного транспорта. И многие, кто проезжал Одессу, особенно в направлении Коблево, Николаева и Херсона, отоваривались в дорогу именно в этом магазине. Аналогично, во «Фрунзенском» делали запасы в дорогу водители, которые выезжали на Киевскую трассу.

Фото: Ivasi.news