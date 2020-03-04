В Одессе задержали мужчину, уничтожавшего деревья в приморской зоне города

Там мужчина недалеко от моря самовольно пилил в зеленой зоне деревья.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции в Одесской области.

Инспекторы заметили нарушителя во время патрулирования территории.

Мужчина не смог предоставить каких-либо разрешительных документов правоохранителям, сказать в свое оправдание ему тоже было нечего.

Правонарушителя забрали в отделение, где ему пришлось давать показания. Ему грозит штраф.

Фото: Патрульная полиция в Одесской области

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