В Одессе задержали мужчину, который бил припаркованные машины и кидался на прохожих

Инцидент произошел в Киевском районе города. В одном из дворов заметили правонарушителя, который куршил автомобили. При этом мужчина наносил удары по всем подряд авто, попавшимся ему под руку. По предварительным данным, он был “под наркотой”.

Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции в Одесской области.

По информации правоохранителей, утром поступил вызов на улицу Тополиную. Местные жильцы подробнее рассказали патрульным, как все происходило. По их словам, мужчина крушил припаркованные автомобили, на замечания реагировал агрессивно и кидался на людей.

Патрульным не пришлось долго искать нарушителя – его местонахождение определили по тому, откуда доносился звук разрывающихся сигнализаций. Мужчина не бросил своего увлекательного занятия даже после того, как во двор зашли полицейские.

По предварительным данным, он был в состоянии наркотического опьянения. Несмотря на агрессивное поведение, “потрошителя” быстро обезвредили и задержали. Забрали в отделение.

О правонарушителе известно не так уже много. Сообщается только, что крушителю 33 года. Пока неизвестно, что стало причиной его неконтролируемого гнева. Следствие продолжается.

В свою очередь, в Управлении патрульной полиции в Одесской области обратились к гражданам, которые проживают по улице Тополиной и прилегающих улицах.

– Если вы обнаружили повреждения транспортных средств, советуем обратиться в отделение полиции Киевского района по адресу: город Одесса, улица Академика Филатова, 15а, – отметили там.

Фото: Патрульная полиция в Одесской области