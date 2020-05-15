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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе задержали “минера”, сообщившего о ложной угрозе взрыва

В Одессе задержали “минера”, сообщившего о ложной угрозе взрыва

Злоумышленника, который несколько месяцев назад сообщил об угрозе взрыва в Приморском районе города, нашли работники территориального отдела полиции. Об этом сообщает сайт ГУ НП в Одесской области.

В ходе расследования полиция установила, что этим поступком 42-летний местный житель выразил недовольство по поводу замечания, которое ему сделали полицейские, когда он пытался справить естественную нужду в общественном месте.

Действия правонарушителя квалифицированы по ч.1 ст.259 Уголовного кодекса Украины. Следователь Приморского отдела полиции Артем Суслов объяснил, что заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан подозреваемому грозит от двух до шести лет лишения свободы.

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