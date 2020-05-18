В Одессе задержали иностранца, обокравшего авто экспедитора

Воспользовавшись занятостью водителя разгрузкой товара, злоумышленник похитил из салона автомобиля его сумку со смартфоном и документами. ГУ Нацполиции в Одесской области.

В сообщении говорится, что «оперативники Приморского отдела полиции, к которым обратился потерпевший, установили личность правонарушителя. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 59-летний уроженец одной из восточноевропейских стран».

Полицейские нашли у подозреваемого документы потерпевшего. Сейчас фигуранту сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.185 УК Украины(кража). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Фото: autocentre.ua

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