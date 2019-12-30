В Одессе задержали домушника, который успел украсть только драгоценности

Одесские полицейские задержали злоумышленника, который пытался обокрасть дом одесситки.
Ему грозит до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ НП Одесской области.
В частном секторе Киевского района города он перелез через забор, выдавил оконное стекло и проник в дом. Собрав ювелирные украшения на сумму более 40 тыс. грн, вор продолжил осмотр имущества. Но его заметили соседи и вызвали полицию.
Увидев правоохранителей, он разбил окно, вылез из дома и уже хотел перепрыгнуть через забор, когда его схватил полицейский. Мужчину задержали, а похищенное имущество вернули владелице.
Им оказался 29-летний житель Килии, неоднократно судимый за кражи. Сейчас его проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.
★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!