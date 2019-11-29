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Новости Одессы и Одесской области

За пытки над подозреваемым в Одессе задержали троих правоохранителей (видео)

За пытки над подозреваемым в Одессе задержали троих правоохранителей (видео)

В одном из райотделов в Одессе видеокамеры зафиксировали, как трое оперуполномоченных криминальной полиции издевались над задержанным.

Мужчину заподозрили в краже. Но еще до того, как завершили расследование, забрали его в отделение с рабочего места и без объяснений доставили в отделение.

Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры в Одесской области.

Подозреваемого заковали в наручники, а уже в служебном кабинете стали его пытать.

Правоохранители избивали мужчину ногами и всячески над ним измывались.  В прокуратуре говорят, что правоохранители в этой ситуации несколько раз нарушили закон.

– Оперативники незаконно задержали подозреваемого во время расследования преступления, – отметили в пресс-службе ведомства. – Также они, превысив служебные полномочия, применили насилие и нанесли пострадавшему телесные повреждения средней тяжести.

Правоохранителям уже сообщили о подозрении. Всех троих отстранили от занимаемых должностей. Пока для них не избрали меру пресечения, это вопрос времени. За совершенные противозаконные действия полицейским грозит до пяти лет лишения свободы.

Фото, видео: пресс-служба прокуратуры в Одесской области

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