В Одессе за неделю стало на 150 маленьких украинцев больше

Жизнь продолжается, несмотря ни на что! Так, на прошлой неделе в городских роддомах Одессы появились на свет 150 маленьких украинцев, что на 22 ребенка больше, чем на прошлой неделе.
По информации горздрава, убедительное количественное преимущество на прошлой неделе осталось за новорожденными девочками – на свет появились 83 маленьких одесситки и 67 юных одесситов.
А лидерство по количеству новорожденных за неделю принадлежит городскому роддому №1, где увидел свет 41 младенец.
Все городские роддома Одессы продолжают работать и в полном объеме оказывают медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным. Медицинский персонал находится в рабочих местах.