В Одессе за неделю стало на 150 маленьких украинцев больше

Переселенцы могут получить благотворительную помощь в фонде «Каритас Одесса» (видео, фото) С начала войны в Украине в благотворительном фонде «Каритас Одесса Украинской Греко-Католической Церкви» (Caritas Odesa UGCC) начали сразу несколько проектов помощи переселенцам, вынужденным выехать с оккупированных территорий и районов активных боевых действий. В частности, это гуманитарная помощь в виде продуктовых наборов и средств гигиены, а также финансовая поддержка. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: два еврея пришли в публичный дом Всем привет и с воскресным днем! Будем надеяться, что это воскресенье станет таким же спокойным, как и вчерашняя суббота. «Одесская жизнь» желает провести его с пользой, например, посетив какое-нибудь заведение. Не обязательно злачное, хотя… ПОДРОБНЕЕ

Играть и учиться во время тревог: как будут работать в Одессе детсады и школы? Несмотря на вой сирен и «прилеты», Одесса все же остается, по сути, тыловым городом. А одесситы стараются наладить нормальную – насколько это возможно во время войны – жизнь. Даже детсады городские власти решили открыть. А осенью, возможно, – и в школы ребят отправить. ПОДРОБНЕЕ