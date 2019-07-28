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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе выступит выдающийся австрийский органист

В Одессе выступит выдающийся австрийский органист

В ближайший вторник поклонников органной музыки зовут на концерт в Одесском театре оперы и балета

В стенах одесского храма Мельпомены выступит ведущий австрийский музыкант-органист Йоханнес Эбенбауер и вокалистка Сюзанне Курц. Впервые музыкант приезжал в нашу страну еще пять лет назад, когда оперный театр презентовал творческий проект «Органные концерты».

Эбенбауер – виртуоз классического исполнения, а также мастер импровизаций. Он окончил факультет церковной музыки в Университете музыки и театра Граца.

В этот раз на сцену выйдет его коллега – вокалистка Сюзанне Курц. Сюзанне, кстати, также приедет в Одессу уже не впервые.

Во время органного концерта прозвучат выдающиеся произведения Листа, Баха, Гайдна, Моцарта и прочих знаменитых композиторов.

Когда: 30 июля, 18:30

Где: пер. Чайковского, 1

Цена билетов: от 40 грн.

Фото: timer-odessa.net

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