В Одессе впервые пройдёт фестиваль молодого кино «МОСТ»

С 5 по 8 ноября в Одессе впервые пройдёт франко-украинский фестиваль молодого кино «МОСТ». Зрители увидят 32 короткометражки украинских и французских режиссеров. Все показы будут в онлайн-формате бесплатно.

Короткометражные фильмы будут участвовать в трех номинациях: игровое кино, документальное и студенческое. Лучшая лента выиграет Гран-при. В жюри войдут представители Украины и Франции.

«Я счастлива, что в Одессу приходит очень нужный и серьезный фестиваль именно молодого кино. Мы очень заинтересованы в молодежной селекции, так как важно понимать, что за нами, кинематографистами со стажем, не пустое место, не темнота, а молодые талантливые люди», — рассказывает директор «Odessa film office» Галина Сулима.

Во внеконкурсной программе «Новая генерация» представят работы молодых отечественных, но уже признанных авторов таких, как Антонио Лукича, Марыси Никитюк, Нарима Алиева и других.

Все фильмы можно будет посмотреть бесплатно на интернетплатформе фестиваля — mictfest.com. Для этого необходимо заранее, с 3 ноября, зарегистрироваться. За понравившиеся работы любой желающий сможет проголосовать. Картина, набравшая большее количество голосов, получит приз зрительских симпатий.

«Задача этого первого кинофестиваля, который в этом году пройдёт в жёстких ограничениях, — развиваться и создавать возможность для работы и коммуникации молодых кинематографистов Украины и Франции. Из-за коронавируса мы вынуждены были провести его онлайн. Платформа станет базой не только для развития самого фестиваля, но и для проведения мастер-классов, семинаров, встреч и, возможно, в дальнейшем питчингов. Такой формат позволит заниматься селекцией молодых авторов, поможет стать замеченными нашим кинематографистам во Франции и Канаде, а также привлечь в Одессу молодых режиссеров, сценаристов, продюсеров для проведения съёмок», — говорит директор департамента культуры и туризма Одесского горсовета Татьяна Маркова.