В Одессе возобновила работу известная художественная школа из Мариуполя

В Одессе начала работу Мариупольская художественная школа имени А.И. Куинджи.

Как сообщает Телеграм-канал «Одесская жизнь» со ссылкой на Facebook-страницу заведения, 1 сентября Мариупольской художественной школе исполнилось 50 лет. А из-за войны она начинает учебный год в четырех городах Украины – в Одессе, Львове, Днепре и Кропивницком. Школа будет работать как очном, так и в дистанционном режиме.

Преподаватели художественной школы были вынуждены так поступить после захвата их родного Мариуполя.

«Многие обращались с просьбой продолжить дистанционное обучение, ведь хотят получить свидетельство об окончании именно Мариупольской художественной школы им. А.И.Куинджи»,

– говорится в сообщении.

Так, в Одессе появилась для детей школа с высокой профессиональной репутацией и традициями.

Всех желающих возобновить обучение просят пройти небольшой опрос по ссылке.

Фото с Телеграм-канала «Одесская жизнь» и с Facebook-страницу Художественной школы им. Куинджи