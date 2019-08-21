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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе воры обчистили квартиру женщины и увезли награбленное на ее авто

В Одессе воры обчистили квартиру женщины и увезли награбленное на ее авто

Инцидент произошел на поселке Котовского. О происшествии рассказали в пресс-службе областной Нацполиции.

Двое неизвестных поджидали одесситку у входа. Как только женщина вышла, затолкали ее обратно в квартиру.

Внутри жертву сразу связали и стали избивать. После воры, перевернув вверх дном квартиру, нашли там немало того, что пришлось им по вкусу. Так, из жилища вынесли жилища золотые украшения, гаджеты, общей стоимостью около 100 тысяч гривен, и ценные бумаги.

Кроме того, грабителей в квартире еще ждал “джек-пот”. Когда они уже собирались уходить, заметили в прихожей на полочке ключи от авто. Прихватив их, нашли машину во дворе, погрузили добычу туда и уехали.

Однако любители легкой наживы не успели далеко уехать. Их поймали уже спустя пару часов.

Грабителями оказались 50-летний одессит, который ранее уже сидел в тюрьме, а также 43-летний гражданин иностранного государства. Обоих отправили в СИЗО. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: ГУНП в Одесской области

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