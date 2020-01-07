В Одессе волонтеры спасли от сердечного приступа пожилого мужчину

Там пенсионер внезапно упал посреди дороги.

К счастью, рядом оказались волонтеры организации “Красный крест”. По всем признакам они определили, что у мужчины случился сердечный приступ и вовремя оказали ему помощь.

Об этом написал в соцсетях руководитель областной организации «Красный крест» Евгений Жариков.

Добровольцам понадобилось полчаса, чтобы привести одессита в чувства. После этого мужчину забрала скорая.

Фото: Евгений Жариков, Facebook

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