В Одессе волонтеры спасли от сердечного приступа пожилого мужчину

Инцидент произошел в районе улицы Святослава Рихтера.
Там пенсионер внезапно упал посреди дороги.
К счастью, рядом оказались волонтеры организации “Красный крест”. По всем признакам они определили, что у мужчины случился сердечный приступ и вовремя оказали ему помощь.
Об этом написал в соцсетях руководитель областной организации «Красный крест» Евгений Жариков.
Добровольцам понадобилось полчаса, чтобы привести одессита в чувства. После этого мужчину забрала скорая.
Фото: Евгений Жариков, Facebook
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