В Одессе уже не жарко, но еще не холодно – прогноз погоды на 22 октября

Завтра, в четверг, 22 октября, в Одессе ожидается переменная облачность. Без осадков.
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, скорость юго-западного ветра составит 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью составит +8+10 °С. Днем воздух прогреется до +16+18 °С.
По Одесской области завтра ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью составит 5-10 °С выше нуля. Днем она поднимется до +15+20 °С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Фото Марии Котовой