В Одессе увидели свет три двойни за неделю

На минувшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 197 новорожденных, в том числе три двойни. Об этом сообщает департамент здравоохранения Одесского горсовета.

Численное преимущество на прошедшей неделе осталось за новорожденными мальчиками – на свет появились 109 маленьких одесситов и 88 юных одесситок.

На первом месте по количеству принятых родов на минувшей неделе находится городской роддом №7, где увидели свет 68 малышей.

В настоящее время временно приостановлена госпитализация беременных, рожениц и родильниц в городской роддом №1 – здесь проводится ежегодная плановая дезинфекция и косметический ремонт. Работу роддома №1 планируется возобновить с 6 сентября. Остальные городские родильные дома Одессы работают в обычном режиме.