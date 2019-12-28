В Одессе устроили митинг, требуя не приватизировать киностудию (фото)

На митинг, в основном, вышли бывшие сотрудники, передает 1tv.od.ua.

Люди говорят, что их незаконно уволили, а теперь хотят отдать территорию киностудию под строительство высоток.

Активисты отметили, что уже давно пытались добиться того, чтобы с киностудии сняли мораторий на приватизацию, так как он защищал ее от продажи.

Экс-сотрудники киностудии говорят, что, начиная с 2019 года, там почти прекратили снимать фильмы.

Они опасаются, что ее могут и вовсе закрыть после того, как передадут в частные руки, а на ее месте появится очередная высотка.

Фото: 1tv.od.ua

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