В Одессе устроили митинг, требуя не приватизировать киностудию (фото)

В субботу, 28 декабря, у одесской киностудии собрали акцию протеста.
На митинг, в основном, вышли бывшие сотрудники, передает 1tv.od.ua.
Люди говорят, что их незаконно уволили, а теперь хотят отдать территорию киностудию под строительство высоток.
Активисты отметили, что уже давно пытались добиться того, чтобы с киностудии сняли мораторий на приватизацию, так как он защищал ее от продажи.
Экс-сотрудники киностудии говорят, что, начиная с 2019 года, там почти прекратили снимать фильмы.
Они опасаются, что ее могут и вовсе закрыть после того, как передадут в частные руки, а на ее месте появится очередная высотка.
Фото: 1tv.od.ua
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