В Одессе умерла известная артистка

Она скончалась в воскресенье, 6 декабря на 92-м году жизни. О смерти артистки сообщили в Одесском театре музыкальной комедии.



Галина Поливанова – лауреат Международных конкурсов, профессор кафедры сольного пения Одесской государственной музыкальной академии им. Неждановой.

Она обладала прекрасным сопрано, удивительной музыкальностью и актерскими данными, которые помогли воспитать не одно поколение замечательных артистов.

Поливанова родилась 1 апреля 1929 года в Ленинградской области. В 1953 году окончила Одесскую государственную консерваторию имени А.В. Неждановой по специальности – оперный, концертный певец, преподаватель. С этого же года выступала в труппе Одесского государственного академического театра оперы и балета, а дебютом стала партия Чио Чио Сан в опере Джакомо Пуччини «Мадам Баттерфляй». Позже выступала на оперных сценах Киева, Москвы, Минска, Риги, Кишинева, а также неоднократно гастролировала во Франции, Индии, Польши, Германии, Испании, Финляндии и в других странах. За годы работы провела более 300 благотворительных концертов.

С 1976 года Галина Анатольевна возглавила кафедру сольного пения Одесской национальной музыкальной академии имени А.В. Неждановой.