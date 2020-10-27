В Одессе умер врач, спасавший жизни бойцам АТО

В Одессе в возрасте 64 лет скончался полковник медицинской службы в отставке Николай Гамма.

Об этом сообщается на странице Одесского военного госпиталя в Facebook.

Как отмечают коллеги покойного, Николай Афанасьевич прошел славный путь военного медика от первичного звена до ведущего терапевта Военно-медицинского клинического центра Южного региона. Он гордился своей профессией, постоянно развивал свои способности и профессиональные качества. Коллеги запомнили его как талантливого, честного и принципиального руководителя и друга.

Николай Гамма был отмечен государственными наградами за личный вклад в защиту Украины и спасение жизней бойцов АТО.