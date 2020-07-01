Новости Одессы и Одесской области

В Одессе украли памятник Христо Ботеву – собирались сдать на металлолом (фото)

В Одессе украли памятник Христо Ботеву – собирались сдать на металлолом (фото)

В Одессе с постамента в Прохоровском сквере «исчез» памятник национальному герою Болгарии Христо Ботеву. В соцсетях по этому поводу многие высказали разные мнения, в том числе обсуждался и «политический аспект».

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Как сообщила представитель национально-культурной организации «Одесское болгарское дружество» Надежда Иджилова, памятник (бронзовый бюст) украли и сдали на металлолом вандалы.

«Изголодавшийся бомж решил таким образом заработать — присмотревшийся бронзовый бюст сдать на металлолом. Ночью, вооруженный орудием «труда» и с детской коляской, он и сотворил этот возмутительный акт — снял бюст. Его задержали очевидцы из бара напротив, вызвали милицию и передали его в руки правоохранителей», — сообщает Надежда Иджилова.

Сейчас бюст находится в Приморском райотделе полиции. В ближайшее время он вернется на свое привычное место.

Кем был Христо Ботев? 

Христо Ботев (1848-1876) — болгарский революционер, поэт и национальный герой. Учился во Второй Одесской гимназии, в Новороссийском университете в Одессе, позже учительствовал в Бессарабии. Памятник Христо Ботеву в Одессе установлен 13 ноября 2009 года в Прохоровском сквере в год 160-летия национального героя Болгарии.

Ранее сообщалось, что в Одесской области памятник Ленину хотели переделать в скульптуру болгарину.

Фото из открытых источников

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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