fbpx
Новости Одессы и Одесской области

В Одессе у водителя такси угнали авто и успели продать его

В Одессе у водителя такси угнали авто и успели продать его

Правоохранители поймали угонщика, продавшего машину, которую похитил у таксиста.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

Так, по данным полиции, 27-летний злоумышленник вызвал такси в Николаев, чтобы доехать в Одессу.

На вызов прибыл 24-летний водитель такси. Он довез клиента до города, после чего остановился на улице Ильфа и Петрова.

Там пассажир попросил дать ему машину, чтобы якобы съездить по-быстрому к банкомату. В итоге, получив ключи от авто, он отправился в райцентр и продал там машину.

Таксист понял, что его обманули и обратился в полицию. Угонщика задержали по горячим следам. Ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы. При этом оказалось, что ранее он уже был судим за мошенничество.

Фото: taxiadmin.ru

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить