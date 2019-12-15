В Одессе у водителя такси угнали авто и успели продать его

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

Так, по данным полиции, 27-летний злоумышленник вызвал такси в Николаев, чтобы доехать в Одессу.

На вызов прибыл 24-летний водитель такси. Он довез клиента до города, после чего остановился на улице Ильфа и Петрова.

Там пассажир попросил дать ему машину, чтобы якобы съездить по-быстрому к банкомату. В итоге, получив ключи от авто, он отправился в райцентр и продал там машину.

Таксист понял, что его обманули и обратился в полицию. Угонщика задержали по горячим следам. Ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы. При этом оказалось, что ранее он уже был судим за мошенничество.

Фото: taxiadmin.ru

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