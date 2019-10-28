В Одессе тяжеловес, пытаясь заехать в туннель, потерял груз и порвал электросеть (видео)

Инцидент произошел на днях на улице Одария, в районе Пересыпи.

Водитель фуры, груженной контейнером, попытался проехать под Глухим мостом.

Об этом сообщил в Facebook очевидец Валерий Комаров.

Автомобилист проигнорировал знак, запрещающий заезжать в туннель транспортным средствам, высотой более 3,2 м.

А поскольку фура была на порядок выше, водитель не смог протиснуть ее в пространство под аркой. В итоге у него на проезжую часть упал контейнер с грузом.

Автомобилист преградил проезд остальному транспорту, а также повредил, зацепив, линии электропередач. Из-за курьезной аварии встали трамваи.

Отметим, это уже не первый случай, когда водители грузовиков пытаются проехать под мостом и застряют. В этот раз на автомобилиста составили админпротокол.

Фото: Валерий Комаров, Facebook

Видео: Патриотическая Одесса, youtube