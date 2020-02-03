В Одессе Telegram-бот поможет проверить заведения на пожарную безопасность

Чтобы им воспользоваться, нужно перейти по ссылке, передает 1tv.od.ua

Затем необходимо выбрать на карте место для последующей проверки – например, кафе, ресторан, школу или кинотеатр. После – ответить примерно на десяток вопросов. Также можно дополнительно написать о своем впечатлении в комментарии.

Уже спустя десять минут бот выдаст готовый вердикт с оценкой пожарной безопасности заведения. Согласно состоянию, их отметят на карте разными цветами.

Если пометка зеленая, значит, все в порядке, желтый цвет будет означать, что в заведении не выполнены некоторые правила. Наименее безопасные заведения обозначат красным цветом и сообщат о них в профильные управления.

Фото: telegramadviser.com

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