В Одессе такси попало в аварию: водитель угодил в больницу

Утром в пятницу на перекрестке улиц Горизонтальная и Бородинская произошло ДТП.
Утром в пятницу на перекрестке улиц Горизонтальная и Бородинская произошло ДТП.
Сегодня утром на улице Новосельского водитель автомобиля «Тойота» врезался в трамвай 28-го маршрута.ПОДРОБНЕЕ
13 пожарных автомобилей и 47 спасателей вчера вечером в течение двух с половиной часов вели ликвидацию пожара в 17-этажном доме на проспекте Шевченко.ПОДРОБНЕЕ
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В районе парка Космонавтов собрались пробкиПОДРОБНЕЕ
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