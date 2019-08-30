В Одессе такси попало в аварию: водитель угодил в больницу

Сегодня утром на улице Новосельского водитель автомобиля «Тойота» врезался в трамвай 28-го маршрута.

13 пожарных автомобилей и 47 спасателей вчера вечером в течение двух с половиной часов вели ликвидацию пожара в 17-этажном доме на проспекте Шевченко.

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