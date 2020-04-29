В Одессе судебным решением освободили проход к морю на Фонтане

На 10-й станции Б.Фонтана суд постановил вернуть в собственность города часть пирса.

В итоге там освободили 300 кв. метров у побережья.

Кроме того, на 13-й станции Б.Фонтана было решено снести подпорную стену, где на площади 30 кв.м размещалась летняя площадка кафе.

Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

По данным прокуратуры, берегоукрепительные сооружения на берегу моря вернули государству в лице горсовета.

“Так, хозяйственный суд области и апелляционный хозсуд удовлетворили обращения прокуратуры и обязали двух предпринимателей освободить территорию, – отметили в пресс-службе облпрокуратуры. – Сейчас решения суда реально выполнены, ответчики освободили занятые территории, чем фактически возобновлено право одесситов на беспрепятственный доступ к побережью”.

Стоимость указанных участков составляет свыше 750 тыс. грн.

Фото: shackih-journal – LiveJournal

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