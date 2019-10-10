В Одессе столкнулись две полицейские машины: кто составит протокол?

Две полицейские машины столкнулись сегодня на ул. Колонтаевской угол ул. Южной, передает “7 канал”.
В аварии никто не пострадал.
Полицейские авто получили небольшие повреждения.
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