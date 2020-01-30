В Одессе столкнулись две легковушки: один автомобиль отбросило на аптеку (видео)

ДТП произошло ночью на углу улиц Екатерининская и Большая Арнаутская.

Как сообщает “УСИ”, автомобиль Chevrolet нарушил правила дорожного движения и поехал на красный свет по улице Екатерининской. А на Большой Арнаутской в него врезался Volkswagen.

Удар при столкновении был такой силы, что Chevrolet пролетел через тротуар и врезался в здание аптеки.

Водителя Chevrolet госпитализировали.

Фото: УСИ

Видео: Х**вая Одесса

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