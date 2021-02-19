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В Одессе — сразу два митинга: против повышения тарифов и за компенсации перевозчикам (фото)

В Одессе — сразу два митинга: против повышения тарифов и за компенсации перевозчикам (фото)

У входа в здание Одесской облгосадминистрации перед началом внеочередной сессии облсовета в пятницу, 19 февраля, прошло сразу два митинга. Они собрали около полусотни человек.

Люди требовали отменить повышение тарифов на услуги ЖКХ. Перевозчики же вышли с требованием возобновить компенсации за перевоз льготных пассажиров.

«Объединенный» митинг длился недолго, к началу работы сессии плакаты были спешно свернуты, и его участники приступили к подписанию воззваний по поводу своих требований. Их собирались передать депутатам Одесского областного совета.

Повышение тарифов участники акции назвали тарифным садизмом, требуя провести их пересмотр.

Кроме льгот за перевоз льготников, прозвучали требования усилить контроль за нелегальными перевозками.

Фото: Мария Котова

 

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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