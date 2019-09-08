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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе спасли мужчину, пытавшегося покончить с собой после ссоры с женой

В Одессе спасли мужчину, пытавшегося покончить с собой после ссоры с женой

Инцидент произошел в Киевском районе города.

40-летний местный житель повздорил с супругой, выпил, после чего выставил жену за дверь. А сам из-за закрытой двери стал грозиться свести счеты с жизнью.

Об этом рассказали в Патрульной полиции в Одесской области.

Супруга вызвала оперативников. Правоохранители взломали дверь, а войдя, увидели, как одессит сидит, свесив ноги, на подоконнике.

Мужчина стал жаловаться на жену и угрожать, что выбросится с шестого этажа. Копы, пытаясь поддержать его, завели душевный разговор. В итоге смогли отвлечь его от тягостных дум, а под шумок сняли с подоконника.

Одессита забрали в отделение полиции. Обстоятельства выясняются.

Фото: vi.ill.in.ua

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