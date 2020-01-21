В Одессе создали карту, помогающую отыскать работы уличных художников

Уникальную карту разработала одесситка Анастасия Сливинская и поделилась разработкой на ее странице в facebook.

Там обозначены места, где можно увидеть уличное творчество.

В целом сейчас на карту нанесено около 70 арт-объектов. Среди них – мини-арты, шедевры настенной живописи муралы, расписанные трансформаторные будки, граффити.

Анастасия, в свою очередь, просит горожан предлагать еще работы, чтобы добавить их, а также писать, если увидели ошибку.

“Пишите, если есть замечания или пожелания, все исправлю и добавлю”, – отметила она.

Фото: facebook Анастасии Сливинской

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