Новости Одессы и Одесской области

В Одессе состоится международный турнир по боксу

В Одессе состоится международный турнир по боксу

В Одессе состоится V Международный турнир по боксу среди юниоров.

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Он пройдет с 17 по 19 июля 2020 года в спорткомлексе юридической академии.

Турнир посвятили памяти Почётного гражданина Одессы, Героя Украины, заслуженного тренера Украины Бориса Давыдовича Литвака.

Есть карантинные ограничения. Турнир будет проходить в течение нескольких дней, в каждый из которых отдельно будут соревноваться участники только определенных возрастных категорий, количество присутствующих на мероприятии ограничено до 50 человек.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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