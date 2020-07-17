В Одессе состоится международный турнир по боксу

Он пройдет с 17 по 19 июля 2020 года в спорткомлексе юридической академии.

Турнир посвятили памяти Почётного гражданина Одессы, Героя Украины, заслуженного тренера Украины Бориса Давыдовича Литвака.

Есть карантинные ограничения. Турнир будет проходить в течение нескольких дней, в каждый из которых отдельно будут соревноваться участники только определенных возрастных категорий, количество присутствующих на мероприятии ограничено до 50 человек.