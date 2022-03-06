Новости Одессы и Одесской области

В Одессе собирают подписи за закрытие неба над Украиной: где можно подписаться?

В Одессе собирают подписи за закрытие неба над Украиной: где можно подписаться?

В Одессе идет сбор подписей под обращением к НАТО о закрытии неба над Украиной. Это исключит для РФ возможность бомбить и обстреливать крылатыми ракетами нашу страну.

Рецепты

Одесситы оставляют свои подписи под обращением к НАТО о закрытии воздушного пространства над Украиной.

Это главный шаг, который позволит защитить наш город и нашу страну от вражеской авиации.

Оставить подпись под обращением к НАТО можно по адресам:

  • ул. Мечникова, 132/7;
  • ул. А. Головатого, 30;
  • Сквер Гамова
  • ул. Черноморского казачества, 11
  • Гвоздичный переулок, 6
  • ул. Комитетская, 24
  • ул. Гоголя, 14
  • ул. Самолетная, 5
  • ул. Конная, 13
  • ул. Николая Аркаса, 56

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить