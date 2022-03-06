В Одессе собирают подписи за закрытие неба над Украиной: где можно подписаться?

Как бороться с паникой и страхом во время войны С первых дней российской агрессии психика каждого из нас переживает огромную нагрузку. И хотя страх в таких условиях является естественной реакцией человека, с ним нужно как-то справляться. Нам советуют сохранять спокойствие, но как это сделать, когда за окном идет война? ПОДРОБНЕЕ

Из Мариуполя сегодня эвакуируют всех мирных жителей Эвакуация должна была начаться в 12:00. Известно, что к этому времени колонна автобусов из Запорожья уже въехала в город. ПОДРОБНЕЕ

Азбука войны: Как эвакуироваться с домашними животными? Владельцы животных во время эвакуации испытывают дополнительный стресс, так как чувствуют еще и ответственность за «братьев наших меньших». Перепуганные животные часто теряются в сутолоке, сбегают, гибнут, ведь им не объяснишь, что происходит и как себя вести. Их безопасность — в наших руках. ПОДРОБНЕЕ