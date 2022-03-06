В Одессе собирают подписи за закрытие неба над Украиной: где можно подписаться?

В Одессе идет сбор подписей под обращением к НАТО о закрытии неба над Украиной. Это исключит для РФ возможность бомбить и обстреливать крылатыми ракетами нашу страну.
Одесситы оставляют свои подписи под обращением к НАТО о закрытии воздушного пространства над Украиной.
Это главный шаг, который позволит защитить наш город и нашу страну от вражеской авиации.
Оставить подпись под обращением к НАТО можно по адресам:
- ул. Мечникова, 132/7;
- ул. А. Головатого, 30;
- Сквер Гамова
- ул. Черноморского казачества, 11
- Гвоздичный переулок, 6
- ул. Комитетская, 24
- ул. Гоголя, 14
- ул. Самолетная, 5
- ул. Конная, 13
- ул. Николая Аркаса, 56