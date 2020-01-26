Фуникулер на ремонте: как одесситы обходятся без привычного средства передвижения (фото)

В начале нынешней недели фуникулер возле Потемкинской лестницы временно закрыли на ремонт. Множество одесситов пользовались им, чтобы спуститься к Морскому вокзалу или чтобы подняться без усилий на Приморский бульвар. Наш корреспондент узнал у горожан, как они обходятся без ставшего привычным средства передвижения и какие альтернативные пути находят.

Фуникулер временно закрыли 20 января на плановый ремонт. По словам исполняющей обязанности директора КП «Одесгорэлектротранс» Натальи Колесниченко, планируется проверка и ремонт оборудования, пути и кабинок.

А пока в «Одесгорэлектротрансе» проводят плановый ремонт, по Потемкинской лестнице толпами шагают люди, хотя туристический сезон давно закончился, а новый начнется не скоро. В связи с этим мы решили узнать, насколько важен фуникулер для одесситов и что они придумали, чтобы облегчить себе путь.

Наш корреспондент поинтересовался у прохожих разного возраста, трудно ли им подниматься по лестнице. Ответы некоторых нас удивили. Так, пенсионерка Нина отметила, что ей все равно, как спускаться и подниматься. По ее мнению, небольшие физические нагрузки — это тоже хорошо.

А вот 33-летний Сергей признался, что поднимается по лестнице только до поворота в Стамбульский парк, дальше идет по зеленой зоне. Говорит, подниматься так или иначе приходится. Но так хотя бы легче и приятней.

Его мнение разделили еще несколько опрашиваемых. Так, 42-летняя Алла рассказала, что если ей нужно преодолеть лестницу, то спускается она всегда по ступенькам. А поднимается тоже до поворота в парк, но не в Стамбульский, а в Греческий.

26-летняя Инна отметила, что раньше, прогуливаясь по Приморскому бульвару, обычно всегда каталась на фуникулере. Во-первых, ей нравится вид, открывающийся из кабинки, ну и, конечно же, возможность без усилий добраться к Морвокзалу, а затем обратно. Так что девушка с нетерпеньем ждет его возвращения.

В общем, вариантов, как обойтись без фуникулера, не очень много. Разве что кто-то начнет спускаться по лестнице на доске для сноуборда. Хотя снега и нет, но мы же в Одессе, а значит, все может быть.

А пока, если постоять там, где открывается вид на лестницу, можно заметить, что большинство одесситов подъему по лестнице предпочитают прогулку по парку.

Отметим, что отремонтированную канатную дорогу должны запустить после 31 марта, на этот день назначена ориентировочная дата окончания планового ремонта. КП «Одесгорэлектротрансу» это обойдется примерно в 900 тысяч гривен.

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