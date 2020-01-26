fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Фуникулер на ремонте: как одесситы обходятся без привычного средства передвижения (фото)

Фуникулер на ремонте: как одесситы обходятся без привычного средства передвижения (фото)

В начале нынешней недели фуникулер возле Потемкинской лестницы временно закрыли на ремонт. Множество одесситов пользовались им, чтобы спуститься к Морскому вокзалу или чтобы подняться без усилий на Приморский бульвар. Наш корреспондент узнал у горожан, как они обходятся без ставшего привычным средства передвижения и какие альтернативные пути находят.

Фуникулер временно закрыли 20 января на плановый ремонт. По словам исполняющей обязанности директора КП «Одесгорэлектротранс» Натальи Колесниченко, планируется проверка и ремонт оборудования, пути и кабинок.

Сейчас на фуникулере не покатаешься

Сейчас на фуникулере не покатаешься

А пока в «Одесгорэлектротрансе» проводят плановый ремонт, по Потемкинской лестнице толпами шагают люди, хотя туристический сезон давно закончился, а новый начнется не скоро. В связи с этим мы решили узнать, насколько важен фуникулер для одесситов и что они придумали, чтобы облегчить себе путь.

Наш корреспондент поинтересовался у прохожих разного возраста, трудно ли им подниматься по лестнице. Ответы некоторых нас удивили. Так, пенсионерка Нина отметила, что ей все равно, как спускаться и подниматься. По ее мнению, небольшие физические нагрузки — это тоже хорошо.

А вот 33-летний Сергей признался, что поднимается по лестнице только до поворота в Стамбульский парк, дальше идет по зеленой зоне. Говорит, подниматься так или иначе приходится. Но так хотя бы легче и приятней.

Его мнение разделили еще несколько опрашиваемых. Так, 42-летняя Алла рассказала, что если ей нужно преодолеть лестницу, то спускается она всегда по ступенькам. А поднимается тоже до поворота в парк, но не в Стамбульский, а в Греческий.

Многие одесситы сворачивают в парк, чтобы не подниматься по ступенькам

Многие одесситы сворачивают в парк, чтобы не подниматься по ступенькам

Пройтись по парку - хорошая альтернатива канатной дороге, да и не так тяжело

Пройтись по парку – хорошая альтернатива канатной дороге, да и не так тяжело

26-летняя Инна отметила, что раньше, прогуливаясь по Приморскому бульвару, обычно всегда каталась на фуникулере. Во-первых, ей нравится вид, открывающийся из кабинки, ну и, конечно же, возможность без усилий добраться к Морвокзалу, а затем обратно. Так что девушка с нетерпеньем ждет его возвращения.

В общем, вариантов, как обойтись без фуникулера, не очень много. Разве что кто-то начнет спускаться по лестнице на доске для сноуборда. Хотя снега и нет, но мы же в Одессе, а значит, все может быть.

А пока, если постоять там, где открывается вид на лестницу, можно заметить, что большинство одесситов подъему по лестнице предпочитают прогулку по парку.

Отметим, что отремонтированную канатную дорогу должны запустить после 31 марта, на этот день назначена ориентировочная дата окончания планового ремонта. КП «Одесгорэлектротрансу» это обойдется примерно в 900 тысяч гривен.

Фото автора

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Артем Виноградов
Артем Виноградов ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить