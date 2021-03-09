В Одессе снова собрались реконструировать стадион «Спартак»

В Одессе планируют реконструкцию стадиона «Спартак», который находится на пересечении улицы Канатной и Итальянского бульвара.

Об этом сообщается на сайте Prozorro.

При этом когда начнутся работы пока не известно. Сейчас компания «Абсолют Строй», которая выиграла соответствующий тендер, будет определять стоимость составления проектно-сметной документации.

Отметим, подрядчик должен выполнить свою работу до 31 декабря 2021 года, за что получит почти 50 тыс. грн.

Заказчиком является управление капитального строительства Одесского горсовета.

Напомним, реконструировать «Спартак» в одесской мэрии планировали еще в 2017 году. Среди прочего, там хотели сделать шесть легкоатлетических дорожек, соответствующих международным стандартам. Однако к ремонту так и не приступили.

Фото Сергея Атрахова