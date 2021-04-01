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В Одессе снова продают заброшенный детсад на Сегедской: что там сейчас? (фоторепортаж)

В Одессе снова продают заброшенный детсад на Сегедской: что там сейчас? (фоторепортаж)

Заброшенный детский сад на улице Сегедской, 8а в Одессе уже более 10 лет пустует и медленно разрушается. Однако в скором времени это место, вероятно, ждут большие перемены.

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

Так, недавно в одной из групп по продаже недвижимости в Facebook появилась информация о продаже детсада с дальнейшей реконструкцией.

Как указывает в объявлении риэлтор Карина Ермакова, бывшее дошкольное учреждение площадью в 1,6 тысяч квадратных метров и 50 соток прилегающей территории продают за 850 тысяч долларов.

детсад на Сегедской, скрин

Отметим, что здание находится в коммунальной собственности и сдано в аренду ООО «Строительная компания Будстрой», которая сейчас и намерена перепродать право аренды. Эта компания уже несколько раз пыталась продать помещение детского сада. Последняя попытка состоялась в 2017 году. Тогда этот вопрос выносили на заседание исполкома, правда, вскоре его сняли с повестки дня.

 

 

Под опубликованным постом о скандальной недвижимости дал комментарий также депутат Одесского горсовета Петр Обухов. По его словам, здание сдано в аренду до 2045 года и арендатор каким-то образом хочет продать его. Он также добавил, что мэрии нужно не выкупать садик, а просто разорвать с арендатором договор.

детсад на Сегедской, Обухов

 

детсад на Сегедской, документ1

детсад на Сегедской, документ2

Как выяснил на месте корреспондент «Одесской жизни», все здешние здания, как и прилегающая территория сейчас в ужасном состоянии. Строения очень ветхие и буквально каждый день медленно разрушаются. Окна давно выбиты, крыша и стены явно аварийные, заметны следы многократных пожаров.

Здесь часто собираются бездомные — они разбивают в руинах ночлежку и часто разводят костры. Все вокруг просто засыпано всевозможным мусором, что создает весьма неприятный запах.

детсад на Сегедской, заброшка
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Ранее в мэрии также заявляли о том, что застройщик берется построить на месте заброшки частный садик, чтобы затем вернуть его городу, правда, дальше заверений дело не пошло. Локация находится в шаговой доступности от всех «благ цивилизации», и остается надеяться, что тут не появится очередной высотный ЖК.

Ранее мы рассказывали, как «доживает» свой век сгоревший Дом культуры в Черноморке.

Фото и скриншоты автора

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Иван Мягченков
Иван Мягченков ПРОФИЛЬ

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