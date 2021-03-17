Одесские руины: как «доживает» свой век сгоревший Дом культуры в Черноморке? (фоторепортаж)

Дом культуры давно упраздненного колхоза имени Карла Либкнехта еще пару лет назад был центром культурной жизни и настоящим украшением одесской Черноморки. Сегодня же это место – настоящие руины.

Сооружение находится у всех на виду – в самом центре оживленного проспекта Свободы под номером 33. Его нетрудно заметить, ведь никаких ограждений или заборов вокруг нет. Зашли на территорию мы также без проблем.

Первые несколько секунд вы даже не осознаете, что все это уже несколько лет как развалины. Любуясь издалека, вообще кажется, что историческое здание только отреставрировали. Отлично сохранилась фасадная часть, однако стоит приглядеться к деталям, и все становится на круги своя. Встречающий вас фонтан покрыт трещинами и давно уже не работает, скамейки разрушены, а все вокруг заросло бурьяном и засыпано мусором.

Роковой для ДК стала ночь с субботы на воскресенье, 18 декабря 2016 года. Именно тогда произошел сокрушительный пожар, который и парализовал культурную жизнь всего Люстдорфа. По информации ГСЧС, возгорание ликвидировали на общей площади 1500 квадратных метров, а причиной катастрофы назвали поджог.

Построенный в помпезном стиле сталинского ампира в 50-е годы прошлого века, Дом культуры всегда был людным местом. Несколько поколений одесситов, а особенно отдыхающих у моря, ходили сюда смотреть кино. А в последние годы тут работали детские кружки, проводились различные культурно-массовые мероприятия. Это чуть не стало причиной трагедии. Во время пожара здание вообще считали неэксплуатуемым, при этом внутри находились и работали люди. К счастью, никто не погиб и не пострадал.

Внутри по-настоящему жуткая атмосфера. Каждый уголок развален, а восстанавливать буквально нечего. Везде валяются доски, кирпичи, куски штукатурки, немного сохранили свой былой вид лишь несколько дверей и часть орнамента на потолке и стенах. В правой части здания второй этаж попросту рухнул вниз. Где пожар, там зачастую и мародерство. Так, скорее всего на металлолом, вынесли все трубы-радиаторы и даже проводку.

Масштабы пожара поражают, глядя на повреждения зрительного зала. По свидетельствам очевидцев, возгорание началось на чердаке, как раз над залом, здесь и обрушилась кровля. На месте, где располагались сиденья, сейчас раскидан мусор и растут деревья. На разрушенной сцене красуются граффити, видимо, местных художников. Да и вообще, руины стали ночлежкой для бездомных.

Какова судьба Дворца культуры, сейчас неясно. С 2011 года он принадлежит компании «Меркс Транс Интернешнл», до этого оно принадлежало агрофирме, являющейся правопреемником колхоза имени Карла Либкнехта. И что тогда, что сейчас ремонтировать здание у собственника в планах, видимо, нет. По словам местных жителей, застройщики еще десять лет назад хотели возвести на месте дома культуры высотку и просто ждали подходящего случая. Буквально в конце ноября прошлого года на втором этаже было очередное возгорание, но его удалось потушить.

Фото автора

Фото ДК до пожара – из открытых источников