Новости Одессы и Одесской области

Одесские руины: как «доживает» свой век сгоревший Дом культуры в Черноморке? (фоторепортаж)

Одесские руины: как «доживает» свой век сгоревший Дом культуры в Черноморке? (фоторепортаж)

Дом культуры давно упраздненного колхоза имени Карла Либкнехта еще пару лет назад был центром культурной жизни и настоящим украшением одесской Черноморки. Сегодня же это место – настоящие руины.

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

Сооружение находится у всех на виду – в самом центре оживленного проспекта Свободы под номером 33. Его нетрудно заметить, ведь никаких ограждений или заборов вокруг нет. Зашли на территорию мы также без проблем.

Первые несколько секунд вы даже не осознаете, что все это уже несколько лет как развалины. Любуясь издалека, вообще кажется, что историческое здание только отреставрировали. Отлично сохранилась фасадная часть, однако стоит приглядеться к деталям, и все становится на круги своя. Встречающий вас фонтан покрыт трещинами и давно уже не работает, скамейки разрушены, а все вокруг заросло бурьяном и засыпано мусором.

руины ДК в Черноморке, фасад

руины ДК в Черноморке, фонтан

руины ДК в Черноморке, мусор2

Роковой для ДК стала ночь с субботы на воскресенье, 18 декабря 2016 года. Именно тогда произошел сокрушительный пожар, который и парализовал культурную жизнь всего Люстдорфа. По информации ГСЧС, возгорание ликвидировали на общей площади 1500 квадратных метров, а причиной катастрофы назвали поджог.

Построенный в помпезном стиле сталинского ампира в 50-е годы прошлого века, Дом культуры всегда был людным местом. Несколько поколений одесситов, а особенно отдыхающих у моря, ходили сюда смотреть кино. А в последние годы тут работали детские кружки, проводились различные культурно-массовые мероприятия. Это чуть не стало причиной трагедии. Во время пожара здание вообще считали неэксплуатуемым, при этом внутри находились и работали люди. К счастью, никто не погиб и не пострадал.

ДК в Черноморке, до пожара

Так выглядел ДК до пожара

ДК в Черноморке, зрительный зал

Внутри по-настоящему жуткая атмосфера. Каждый уголок развален, а восстанавливать буквально нечего. Везде валяются доски, кирпичи, куски штукатурки, немного сохранили свой былой вид лишь несколько дверей и часть орнамента на потолке и стенах. В правой части здания второй этаж попросту рухнул вниз. Где пожар, там зачастую и мародерство. Так, скорее всего на металлолом, вынесли все трубы-радиаторы и даже проводку.

Масштабы пожара поражают, глядя на повреждения зрительного зала. По свидетельствам очевидцев, возгорание началось на чердаке, как раз над залом, здесь и обрушилась кровля. На месте, где располагались сиденья, сейчас раскидан мусор и растут деревья. На разрушенной сцене красуются граффити, видимо, местных художников. Да и вообще, руины стали ночлежкой для бездомных.

руины ДК в Черноморке, сгоревший зал

А так выглядит зрительный зал сейчас

руины ДК в Черноморке, зал

Какова судьба Дворца культуры, сейчас неясно. С 2011 года он принадлежит компании «Меркс Транс Интернешнл», до этого оно принадлежало агрофирме, являющейся правопреемником колхоза имени Карла Либкнехта. И что тогда, что сейчас ремонтировать здание у собственника в планах, видимо, нет. По словам местных жителей, застройщики еще десять лет назад хотели возвести на месте дома культуры высотку и просто ждали подходящего случая. Буквально в конце ноября прошлого года на втором этаже было очередное возгорание, но его удалось потушить.

руины ДК в Черноморке
руины ДК в Черноморке, зал
руины ДК в Черноморке, кладка
руины ДК в Черноморке, свет в окне
руины ДК в Черноморке, стены
руины ДК в Черноморке, снаружи
руины ДК в Черноморке, лепнина
руины ДК в Черноморке, стены
руины ДК в Черноморке, мусор
руины ДК в Черноморке, проем
руины ДК в Черноморке, дверной проем
руины ДК в Черноморке, посчле пожара
руины ДК в Черноморке2
руины ДК в Черноморке3
руины ДК в Черноморке, окна
руины ДК в Черноморке, потолок
руины ДК в Черноморке, запустение
руины ДК в Черноморке, окно2
руины ДК в Черноморке, окно
руины ДК в Черноморке4
руины ДК в Черноморке, фонтан2

Фото автора

Фото ДК до пожара – из открытых источников

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Иван Мягченков
Иван Мягченков ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить