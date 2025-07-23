Ключевые моменты:
- В ночь на 24 июля 2025 года Одесса подверглась новой атаке «шахедов»;
- Вражеские дроны атаковали центр Одессы (район вокзала, Привоз), а также Молдаванку, Слободку и Пересыпь;
- Силы ПВО работают, над городом слышны взрывы;
- Горожанам рекомендуется оставаться в укрытиях и держаться подальше от окон.
Сигнал воздушной тревоги в Одессе и области прозвучал около полуночи – в 23:54. Сообщалось, что в акватории Черного моря кружит группа «шахедов». Часть из них вскоре направилась на область – в сторону Раздельной, Коблево, Доброслава, а остальные, дождавшись подкрепления с территории временно оккупированного Крыма, взяли курс на Одессу.
В настоящее время под ударом центр (район порта-ж/ж вокзала, а также Привоз), Молдаванка, Слободка и Пересыпский район.
При этом ситуация в любой момент может измениться, поэтому жителям других районов лучше оставаться в укрытиях и не подходить близко к окнам.
Как сообщает «Радар угроз», на данный момент над городом чисто. Но с моря идут еще 12 дронов.
«Одесская жизнь» продолжает следить за ситуацией.
Спасибо за информацию.