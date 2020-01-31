В Одессе скоро завершат ремонт одного из садиков

В Одессе завершается капитальный ремонт дошкольного учебного заведения «Ясли-сад» № 145. Этот садик расположен по ул. Академика Воробьева.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета.

Уже отремонтировали помещения подвала, первого и второго этажей здания детского сада. Кроме того, утеплили и отремонтировали фасад, заменили наружные металлические лестничные клетки, внешние инженерные сети водо- и теплообеспечения, канализации.

На крыше детского сада в целях энергоэффективности установили солнечные коллекторы. Внутри помещений завершаются отделочные работы.

Также благоустроили территорию детского сада – установили новые деревянные теневые навесы, обустроили наружное освещение.

Закуплено оборудование для пищеблока: электроплита, пароконвекционная печь, холодильные шкафы, картофелечистка и др.

Также для детского сада приобрели мебель – кровати, столы, детские стулья, стенки, лавки, шкафы для одежды, игровые уголки; мягкий инвентарь – постельное белье, полотенца, подушки, одеяла, матрасы; моющие и дезинфицирующие средства.

На сегодняшний день идет сборка, монтаж мебели и оборудования для пищеблока.

«Ясли-сад» № 145 как дошкольное учреждение работает с 1963 года. Рассчитано на 113 мест, которые делятся на 6 групп. Со времени сдачи в эксплуатацию это первый капитальный ремонт в детском саду. Его проводят еще с июля 2018 года.

Фото: Одесский горсовет

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