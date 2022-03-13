В Одессе СБУ задержала российского агента

Мужчину завербовала российская спецслужба во время визита во временно оккупированный Крым. Он собирал информацию о защитных сооружениях, которые силы самообороны обустроили в области.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

В сообщении сказано, что основной его задачей был сбор информации о защитных сооружениях, которые силы самообороны обустроили в области.

Предатель лично объехал окрестности Одессы и Черноморска, фиксировал размещение блокпостов, их точные координаты, количество лиц и военное снаряжение.

В то же время он собирал сведения о гражданах РФ, которые присоединились к добровольческим батальонам в составе ВСУ, действующим в районе проведения операции Объединенных сил.