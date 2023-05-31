В Одессе разыскивают пропавшую 13-летнюю девочку: подробности

Вчера вечером 13-летняя Кира Зеленая ушла из дома и до сих пор не вернулась, сообщают в полиции.

Отдел полиции №4 Одесского районного управления №1 ГУНП в Одесской области устанавливает местонахождение Киры Зеленой, 2010 года рождения.

Приметы: рост 155 сантиметров, среднее телосложение, темные длинные волосы.

Была одета: в серую кофту с длинным рукавом, джинсы.

Если вы владеете любой информацией о местонахождении девушки, просим сообщить территориальное подразделение полиции по телефонам (048) 779-42-55 или на спецлинию «102».

Раньше мы писали, как в Одесской области всю ночь разыскивали 6-летнего ребенка.