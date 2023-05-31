В Одессе разыскивают пропавшую 13-летнюю девочку: подробности

В Одессе ищут пропавшую вечером 30 мая несовершеннолетнюю Киру Зеленую.
Вчера вечером 13-летняя Кира Зеленая ушла из дома и до сих пор не вернулась, сообщают в полиции.
Отдел полиции №4 Одесского районного управления №1 ГУНП в Одесской области устанавливает местонахождение Киры Зеленой, 2010 года рождения.
Приметы: рост 155 сантиметров, среднее телосложение, темные длинные волосы.
Была одета: в серую кофту с длинным рукавом, джинсы.
Если вы владеете любой информацией о местонахождении девушки, просим сообщить территориальное подразделение полиции по телефонам (048) 779-42-55 или на спецлинию «102».
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