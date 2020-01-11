В Одессе ради отеля собираются снести особняк Менделевича: каким его запомнят горожане (фото)

Старинный дом принадлежал семье Менделевичей, которая в конце прошлого века была одной из богатейших в городе.

Как мы уже писали, объявление появилось на сайте продажи коммерческой недвижимости.

Там указано, что площадь помещения составляет 1300 кв. м., а площадь участка – 0,1 сот. В разделе типа коммерческой недвижимости указано, что помещение можно использовать как склад, гостиницу, базу отдыха, отдельно стоящее здание, производственные помещения, комплексы, участки под застройку или другое. Цена – 2,5 миллиона долларов, что равно, приблизительно, 60 миллионам гривен.

По данным историков, здание сохраняет значимость в качестве исторического наследия местного значения. В то же время, по информации издания «Думская», в 2008 году дом лишили статуса памятника архитектуры.

Это значит, что за разрушение особняка, скорее всего, никто не будет нести ответственности, что упрощает процедуру подготовки для строительства нового здания.

На данный момент, продавец утверждает, что уже готова предпроектная документация на реконструкцию. Вместо особняка могут возвести четырехэтажное здание по фасаду улицы и шестиэтажное в центре участка.

Сейчас особняк находится в плачевном состоянии. С фасада осыпается штукатурка.

Видно, что лепнину здорово потрепало время и погодные ненастья. Когда проходишь рядом, здание кажется заброшенным. Но, к удивлению, его взяли под охрану.

По крайней мере, на это указывает размещенная на территории табличка с соответствующей надписью. Впрочем, сторожей мы рядом не заметили.

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