Под отель в Одессе продают исторический дом возле парка

Предложение его купить появилось на популярном сайте объявлений.

Об этом сообщает nabludatel.od.ua.

Дом в 1880 году пострили по проекту архитектора Льва Влодека. На сайте горсовета его обозначили как памятник архитектуры местного значения.

При этом продавцы в объявлении отметили, что дом памятником не является. Предлагают купить его с прилегающей территории под обустройство гостиницы, для этого уже даже подготовили проектную документацию.

За помещения, площадью в 1,2 тыс. кв. метров, просят два миллиона долларов. Можно также купить участок в розницу: квадратный метр в здании оценили в 1,6 тыс. дол.

Дополнительным бонусом служит, по словам риэлторов тот факт, что фасад особняка выходит на парк Шевченко. Отметим, что сейчас дом заброшен. Его облюбовали бездомные, которые периодически устраивают там пожары.

Фото: archodessa.com

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