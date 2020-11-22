В Одессе ради краба разрезали автомобиль (фото) 

Арт-пространство «Синий краб» на улице Приморской отмечает день рождения. Годовщина появления на свет празднуется в трудах, причем необычных. Одесский железных дел мастер, скульптор Кирилл Максименко во дворе арт-пространства стал… разрезать на куски Fiat 1982 года выпуска. Машина была найдена на свалке.

Старое авто режется на кусочки не просто так: рядом с ним уже лежит остов будущего творения Кирилла. В честь «Синего краба» из частей старой машины появится на свет Синий краб, то есть, скульптура Крабформера. Ну а пока зрители имели удовольствие наблюдать за этим «процессом в горячих искрах»: от авто отрезался кусок и тут же приваривался к остову будущего творения скульптора.

Такой вот перформанс получился своеобразный: процесс долгий, требует сноровки, зато в результате мы получим новый арт-объект, который обещает быть как минимум необычным. И, кстати, он будет очень заметным: его высота — три с половиной метра.

Напомним, что Кирилл Максименко все свои железные творения создает исключительно из металлолома. Он — автор многих железных скульптур в Одессе (и не только). Кирилл Максименко создал знаменитую Маман на Ланжероновской, руку Стива Джобса, мадам Контрабас и многих-многих других. Кстати, творения Кирилла частенько меняют адреса прописки.

Недавно «Одесская жизнь» рассказывала о Коте-астрономе, которого создал Кирилл. Умный кот с телескопом живет на углу Александровского проспекта и улицы Жуковского.

Фото: Мария Котова